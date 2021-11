"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ЛУКОЙЛа

.

.

Москва. 24 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше

.

.

.

.

Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, исключив из него бумаги Microsoft Corp., Alphabet Inc., Micron Technology, Apple Inc. и Qualcomm Inc., сообщается в комментарии инвестбанка. "Компания Microsoft в настоящее время торгуется на уровне 32,5... читать дальше