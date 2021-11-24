Рубль днем продолжает несколько слабеть к доллару и евро на фоне санкционной темы

Москва. 24 ноября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в среду днем; рубль продолжает несколько слабеть к бивалютной корзине на фоне санкционной темы и геополитической напряженности вокруг РФ.

Курс доллара США составил 74,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,64 руб./EUR1, подорожав на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,49 копейки - до 78,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 ноября на 46,01 копейки, до 74,3726 руб./$1, и уменьшил курс евро на 53,24 копейки, до 83,6394 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, продолжая отыгрывать очередное обострение темы санкций и геополитического напряжения вокруг России. В понедельник стало известно, что власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно. Речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin.

Во вторник представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат следить за реализацией проекта "Северный поток 2" и при необходимости вводить дополнительные санкции. "Мы продолжим отслеживать работу... и будем вводить санкции в случаях, когда в этом будет необходимость", - сказал он.

Госдеп в соответствии с принятым Конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 в Европе. Ожидается, что Германия в среду примет решение об ужесточении мер по борьбе с новой волной коронавирусной инфекции в стране, пишет CNBC. Между тем количество заболевших COVID-19 в сутки во Франции во вторник впервые с августа превысило 30 тыс. человек.

Индекс доверия бизнесменов к экономике Германии, рассчитываемый GfK, в ноябре упал по итогам пятого месяца подряд, до 96,5 пункта с 97,7 пункта в предыдущий месяц. Эксперты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали чуть более значительное снижение - до 96,4 пункта.

Значение индекса делового доверия во Франции в ноябре поднялось до 109 пунктов со 107 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 106 пунктов.

Определенная разница в темпах укрепления доллара и евро обусловлена ростом американской валюты к большинству мировых валют на рынке Forex после выдвижения президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту.

Как сообщалось, в понедельник Байден, выбиравший между Пауэллом и членом совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, принял решение в пользу Пауэлла. Брейнард выдвинута на должность заместителя председателя ФРС.

Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки, пишет Market Watch. По мнению многих, Пауэлл будет придерживаться более "ястребиной" политики, чем могла бы Брейнард.

Цены на нефть слабо меняются в среду днем после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК понизилась на 0,04% - до $82,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,1% - до $78,58 за баррель.

Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придется восстанавливать стратегические резервы, и это приведет к новой волне роста спроса на нефть.

Теперь рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса. Ранее представители ОПЕК+ заявляли, что открытие стратегических резервов Штатами и другими странами является неоправданным при текущих рыночных условиях.

"В среду повлиять на все рынки способен большой блок статистики по американской экономике (16:30 и 18:00 МСК). Слишком сильные показатели могут насторожить инвесторов, а также усилить рост доллара, поскольку на фоне высокой инфляции способны подтолкнуть ФРС к ускоренному сворачиванию монетарных стимулов и более раннему старту повышения процентных ставок. Рубль не может сформировать устойчивое движение, реагируя на изменение внешнего фона кратковременными импульсами, которые не получают развития. Если рыночная или геополитическая ситуация существенно не изменится, скорее всего, на краткосрочном горизонте доллар продолжит консолидироваться в коридоре 74-75,3 рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В среду днем рубль торгуется к небольшом минусе к доллару, однако с учетом вечерних торгов накануне российской валюте удалось восстановить часть позиций, утраченных с конца прошлой недели. Рублю помогли отыграться отсутствие новых негативных новостей по геополитической тематике и подъем нефтяных котировок. В частности, вопреки сообщению о сокращении стратегических резервов нефти в США котировки выросли и сегодня поднимались до $83 за баррель марки Brent (утром во вторник цены опускались ниже $79). Продажа нефти из резервов не испугала рынок, и в ближайшее время инвесторы будут ждать ответных ходов от стран ОПЕК. Настроения инвесторов на глобальных рынках остаются неоднозначными, не отражая аппетита к риску. Так, ухудшение эпидемиологической обстановки в европейском регионе по-прежнему грозит новыми локдаунами (в частности, рынок с тревогой ожидает подобных мер от Германии), а на развивающихся рынках бегство от риска провоцирует очередная волна девальвации турецкой лиры. Однако данные события мало волнуют российский рубль, для которого определяющим фактором остается геополитика", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,79% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,75% годовых.