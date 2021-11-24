Волатильность индекса Мосбиржи пока остается высокой - "Открытие Инвестиции"

Волатильность индекса Мосбиржи пока остается высокой, возможно тестирование недавних минимумов, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Индекс Мосбиржи в первой половине среды торговался в диапазоне от 3913,39п до 4021,25п. Открытие торгов состоялось в плюсе, но удержаться в нём оказалось невыполнимой задачей. На внешних рынках преобладает пессимизм, связанный с ожиданиями более агрессивного ужесточения денежной политики ФРС. Даже в Европе начали звучать голоса о необходимости сокращения стимулов. В частности, глава ЦБ Голландии Клаас Кнот и член ЕЦБ по глобальным рынкам Изабэль Шнабель призвали к свёртыванию программы экстренного финансирования в период пандемии. Нефть начала сдавать свои позиции, но промышленные металлы сохранили прирост, - отмечает Кочетков. - В техническом плане позитивом является то, что индекс Мосбиржи всё же смог подняться выше 4000 пунктов, но не смог удержаться на достигнутых уровнях. Логичным было бы повторное тестирование недавних минимумов с последующим разворотом вверх. Соответственно, пока сложно рекомендовать открытие длинных позиций, так как волатильность остаётся высокой. Впрочем, динамика торгов в среду говорит о том, что желающих продавать индекс ниже 3900 пунктов уже не так много".

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