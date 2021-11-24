Отсутствие дивидендов снижает привлекательность GDR TCS Group - "Велес Капитал"

Отсутствие в планах возобновления дивидендных выплат в первые кварталы 2022 года снижает привлекательность глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

TCS Group в среду отчиталась от росте чистой прибыли за 9 месяцев по МСФО на 47% г/г, до 46,8 млрд руб. За третий квартал банк получил рекордную чистую прибыль в размере 16,5 млрд руб. (+31% г/г) и продемонстрировал рост выручки на 48% г/г, констатирует эксперт.

TCS Group также сохранила прогноз по чистой прибыли в текущем году на уровне не менее 60 млрд руб.

"Тем не менее позже поступили новости об отсутствии планов банка по возобновлению дивидендных выплат в первые кварталы 2022 года из-за нагрузки на капитал в связи с системной значимостью, что оказало давление на бумаги", - отмечает Кожухова.

"С технической точки зрения по распискам TCS Group наблюдается ослабление нисходящего тренда, но все же бумаги отступили от краткосрочного сопротивления 7460 руб. и пока не подтверждают нацеленность на дальнейший рост. При положении ниже указанной отметки можно говорить о повышенных рисках возвращения к недавним минимумам с перспективой их обновления и стремления к 6000 руб. Без дивидендов инвесторы могут лишь ограниченно получать выгоды от сильных финансовых результатов банка, что понижает привлекательность бумаг", - указывает аналитик инвесткомпании.

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