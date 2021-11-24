Высока вероятность обновления долларом новых максимумов при ухудшении новостного фона - "Велес Капитал"

Вероятность обновления долларом новых максимумов при ухудшении новостного фона остается высокой, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Рубль в среду днем торгуется к небольшом минусе к доллару, однако с учетом вечерних торгов накануне российской валюте удалось восстановить часть позиций, утраченных с конца прошлой недели. Так, доллар не только не смог закрепиться выше 75 руб./$1, но и был вынужден скорректироваться ниже 74,5 руб./$1. Рублю помогли отыграться отсутствие новых негативных новостей по геополитической тематике и подъем нефтяных котировок", - отмечает эксперт.

Настроения инвесторов на глобальных рынках, на взгляд аналитика, остаются неоднозначными, не отражая аппетита к риску. Так, ухудшение эпидемиологической обстановки в европейских регионах по-прежнему грозит новыми локдаунами (в частности, рынок с тревогой ожидает подобных мер от Германии), а на развивающихся рынках бегство от риска провоцирует очередная волна девальвации турецкой лиры. Однако данные события мало волнуют российский рубль, для которого определяющим фактором остается геополитика.

"Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на валютном рынке, напряженность на финансовом рынке РФ сохраняется. В частности, в среду утром доходность трехлетних ОФЗ, как и накануне, снова поднималась до уровня 9%, выше которого в последний раз находилась летом 2016г. Поэтому пока, даже если пара доллар/рубль продолжит коррекцию в сторону 74 руб./$1 и ниже, вероятность обновления новых максимумов по USD при ухудшении новостного фона остается высокой", - полагает Кравченко.

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