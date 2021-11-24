Курс рубля к концу 2021г, скорее всего, составит 71-72 руб./$1 - Инвестиционный банк Синара

Курс рубля к концу 2021г, скорее всего, составит 71-72 руб./$1 при условии, если геополитическая обстановка перестанет накаляться, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Активная распродажа нерезидентами российских акций и облигаций вызвала дополнительный отток капитала. По нашей оценке, текущее отклонение валютного курса от равновесия составляет 2-3 рубля. На текущий момент наш прогноз курса на конец декабря - 71-72 руб./$1, при условии, что геополитическая обстановка перестанет накаляться. Укажем на несколько факторов, которые могут поддержать рубль до конца года: 1) период уплаты налогов; до 25 ноября - уплата НДПИ, до 29 ноября - налога на прибыль; ожидаем, что в ближайшие дни экспортеры продадут валюты на сумму $7-8 млрд; 2) интерес нерезидентов к сделкам carry trade. Дальнейшее повышение ставки Банком России подогреет интерес инвесторов к российской валюте. Рубль входит в пятерку мировых валют с самым высоким коэффициентом carry-to-risk", - пишет аналитик Сергей Коныгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.