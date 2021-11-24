Потенциал снижения доходностей ОФЗ составляет около 50 б.п. - Инвестиционный банк Синара

Доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ могут снизиться на 50 б.п. по мере улучшения политической ситуации, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Доходности ОФЗ за последние две недели выросли в среднем на 50 б. п. в связи с увеличивающейся геополитической напряженностью. Масла в огонь подлила ситуация с госкомпанией "Роснано": на прошлой неделе она предложила держателям облигаций рассмотреть варианты реструктуризации долга. На этом фоне доходности ОФЗ с погашением через 2-3 года достигли 9% годовых. 1 декабря "Роснано" должна погасить один из таких выпусков. Ожидаем, что к этому числу все неясности устранят, что положительно повлияет на бумаги госкомпаний. С учетом фундаментальных факторов полагаем, что доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ могут снизиться на ~50 б. п. по мере улучшения политической ситуации", - пишет аналитик Александр Афонин.

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