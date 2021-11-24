"Атон" подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа", считая их привлекательной "историей стоимости" с высокими дивидендами, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"ЛУКОЙЛ" продемонстрировал небольшое укрепление финансовых показателей в 3К21, которые были поддержаны улучшением макроэкономического фона и более благоприятной ценовой конъюнктурой и в целом совпали с ожиданиями рынка по EBITDA и чистой прибыли. Мы подтверждаем наш долгосрочный позитивный взгляд на "ЛУКОЙЛ" как на привлекательную историю стоимости с высокими дивидендами. Компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,6x, предлагая дисконт 5% к отраслевым аналогам. Мы считаем, что цены на нефть останутся устойчивыми в 2022 году, что транслируется в дивидендную доходность 13%. Сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по акциям эмитента", - пишут аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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