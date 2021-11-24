Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 70-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе - "Локо-Инвест"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 70-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль во вторник стал одной из немногих ЕМ валют, кому удалось укрепиться к доллару. Большую часть для рубль оставался вблизи 75 руб./$1, но к вечеру на фоне нейтральной динамики доллара и отскока цен на нефть ему удалось укрепиться до 74,3 руб./$1. Предстоящие налоги (завтра и в понедельник) продолжат поддерживать рубль вкупе с нашими ожиданиями неснижения цен на нефть. Далее до конца года ряд компаний будет готовиться к выплатам промежуточных дивидендов, что потребует от них дополнительной продажи валюты. Но всё это будет по-прежнему компенсироваться геополитическими рисками до прояснения ситуации. Поэтому краткосрочно довольно сложно спрогнозировать динамику российской валюты, хотя среднесрочно мы по-прежнему видим пространство для его укрепления до 70-72 руб./$1", - отмечает Полевой.

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