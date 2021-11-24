Рынок акций РФ после позитивного старта торгов приступил к консолидации вблизи значимых рубежей

Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вслед за выросшими нефтью и металлами приступил к консолидации в ожидании сигналов с западных площадок, индексы Мосбиржи и РТС протестировали рубежи 4000 и 1700 пунктов соответственно, после чего "быки" взяли тайм-аут; лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3987,92 пункта (+0,7%, максимум сессии - 4021,25 пункта), индекс РТС - 1694,43 пункта (+1,9%, пик сессии - 1704,31 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3%.

Доллар просел до 74,14 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+5,3% и +0,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), бумаги "Московской Биржи" (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).

TCS Group в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд руб., что оказалось лучше прогноза (15,6 млрд руб.).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в III квартале выросла в 3,8 раза г/г, до 192,5 млрд руб., сообщила компания. Этот показатель совпал с тем, что прогнозировали аналитики, опрошенные "Интерфаксом". За 9 месяцев чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 539,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 14,3 млрд руб. годом ранее.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду умеренно позитивный, а снижение акций в Азии в большей степени касается технологичных компаний.

Нефть продолжает дорожать на новостях о более скромной реализации стратегических резервов импортеров, чем предполагалось ранее. Днем в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата. Прогнозируется улучшение деловых ожиданий и ухудшение оценки текущих условий. Американская статистика в среду будет включать отчёты четверга, так как в США будет праздноваться День благодарения. Выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Заказы на товары длительного пользования могли увеличиться за октябрь на 0,2%. Также выйдет уточнение ВВП США за III квартал - ожидается повышение оценки до 2,1% с 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций РФ продолжил отскок вверх ввиду улучшения внешних факторов и отсутствия значимых изменений на геополитическом фоне. Индексы МосБиржи и РТС протестировали психологически значимые отметки 4000 и 1700 пунктов, где встретили сопротивление продавцов. День ожидается насыщенным на макроэкономические события прежде всего в США, которые должны принести преимущественно позитивные сигналы в отношении крупнейшей экономики мира (тем не менее, повышая риски более раннего ужесточения политики ФРС).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, настрой рынка акций на отскок вверх поддержало заявление Минфина РФ по больному вопросу "Роснано" - обеспеченные госгарантиям обязательства компании будут выполнены.

Тем не менее, маловероятно, что отскок акций продлится долго. Сначала в I квартале 2022 года инвесторы должны увидеть, что монетарные усилия ЦБ РФ по борьбе с инфляцией дают плоды. Затем вероятен приток средств на рынок облигаций и только потом - на рынок акций. Пока же до конца года более вероятна боковая динамика фондового рынка. Для индекса РТС ближайшее техническое сопротивление находится на уровне 1695 пунктов.

Президент США решился на продажу нефти из стратегических резервов в объеме 50 млн баррелей за нескольких месяцев. Это меньше, чем ожидали эксперты, а ближайший союзник - Япония - продаст из резервов лишь 5 млн баррелей. Если приплюсовать продажу нефти Индией, Китаем и Южной Кореей, то получится 70 млн баррелей. Если учесть, что сейчас в мире в сутки потребляется 100 млн баррелей, то интервенции в объеме 70 млн баррелей, растянутые на несколько месяцев, никак не помогут Байдену снизить нефтяные цены. Сначала стратегические резервы опустеют, а затем их снова придется пополнять, что подогреет спрос. Действия США легко парировать: ОПЕК+ на встрече 2 декабря может пересмотреть в сторону сокращения планы добычи в январе.

В среду рынок акций РФ может консолидироваться перед выходом в США данных о ВВП за III квартал и протоколов ноябрьского заседания ФРС. А в четверг, когда биржи США будут закрыты на День благодарения, инициатива на рынке акций сохранится за "быками", как это уже наблюдалось ранее в отсутствие западных игроков, отмечает Верников.

По оценке управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, позитивный сантимент в нефти может оказаться недолгим, в среду ожидается консолидация Brent в районе $82-83 за баррель.

Цены на нефть выросли на фоне новостей о распечатывании резервов США и других стран, поскольку предложенные объемы (пока известно о 59,2 млн баррелей) заметно меньше ожидаемых и требуемых рынком. Даже при распечатывании более 100 млн баррелей одних резервов будет недостаточно для долгосрочного охлаждения цен на нефть. Необходимо присоединение ОПЕК+ с большими объемами, поэтому игроки будут ожидать новостей от альянса в начале декабря. Позитивный сантимент в нефти не будет долгим, на первый план выйдут опасения по Европе из-за коронавируса, считает эксперт.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,2-0,6%: выросли Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), просел Nasdaq (-0,5%).

Активность торгов на американском рынке акций сократилась в преддверии Дня благодарения в США. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла на второй срок на этот пост вызвала ожидания ужесточения денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки, пишет Market Watch.

На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка 10-летних US Treasuries поднялась до максимума за месяц (до 1,65% годовых), 2-летних бондов - приблизилась к максимуму с марта 2020 года, что оказало давление на акции технологических компаний из-за ожиданий сокращения их прибылей.

В среду в Азии также отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,4%), но просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,1%).

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $82,59 за баррель (+0,3% и +3,3% во вторник), январская цена WTI - $78,77 за баррель (+0,3% и +2,3% накануне).

Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придется восстанавливать стратегические резервы, и это приведет к новой волне роста спроса на нефть.

Теперь рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса. Ранее представители ОПЕК+ заявляли, что открытие стратегических резервов Штатами и другими странами является неоправданным при текущих рыночных условиях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+8,3%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+5,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,8%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (-12,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 32,03 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,17 млрд рублей на акции "Сургутнефтегаза").