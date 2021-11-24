Риски роста курса рубля выше 75 руб./$1 пока остаются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса валютной пары USD/RUB выше 75 руб./$1 пока остаются, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB малоподвижен в среду утром. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Вторник принес умеренное ослабление геополитического напряжения, но оно видится лишь временным. Без более значимых новостей еще рано говорить о деэскалации, и риски роста курса рубля выше 75 руб./$1 остаются. Фактор налогового периода продолжит поддерживать рубль в среду, но под конец недели курс USD/RUB может находиться на более высоких уровнях после потери этой поддержки", - отмечают аналитики банка.

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