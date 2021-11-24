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24 ноября 2021 года 11:29
Индекс РТС может вернуться на уровни 1700-1720 пунктов в ближайшее время - Инвестиционный банк Синара
Индекс РТС может вернуться на уровни 1700-1720 пунктов в ближайшее время при отсутствии новых поводов для беспокойства в геополитике, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Пиджиолис. "Массированная распродажа на российском рынке, вызванная главным образом факторами геополитической природы, сошла, как видится, на нет. Ухудшению настроений поспособствовали и другие обстоятельства, включая укрепление доллара, снижение цен на нефть (ввиду скоординированного вывода на рынок части стратегических нефтяных резервов) и сугубо российская тема с облигациями "Роснано". Но падение не могло продолжаться бесконечно: пробив в нисходящем движении рубеж в 1600 пунктов по индексу РТС, рынок совершил отскок. Локомотивами восстановления стали "Газпром", Сбербанк и "НОВАТЭК", а также "Норникель" и "РусАл". В отсутствие новых поводов для беспокойства в геополитике рынок, как нам представляется, в ближайшее время идекс РТС вернется на уровни 1700-1720 в качестве своей первой цели", - отмечает эксперт инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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