Значительное снижение нефтяных цен в ближайшее время маловероятно - "Атон"

Значительное снижение нефтяных цен в ближайшее время маловероятно, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Анонсированная продажа нефти из резервов США (50 млн баррелей) - одна из крупнейших за всю историю, тем не менее ее объем меркнет на фоне общемирового спроса на нефть - продаваемых объемов хватит примерно на половину дня мирового потребления. Примеру США, вероятно, последуют и другие страны, такие как Китай, Индия, Япония, но объемы с их стороны будут в разы меньше (так, Индия рассматривает возможность продажи 5 млн баррелей). Поэтому мы не видим значительного потенциала снижения цен на нефть, ожидая, что в 2022 году мировой спрос на "черное золото" превысит доковидный уровень", - отмечают эксперты.

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