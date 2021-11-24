ПСБ рекомендует покупать обыкновенные акции Татнефти с целью 680 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целевой ценой 680 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 26,5 руб./акция с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. В первом полугодии компания выплатила 16,52 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала составят 9,98 руб. на все акции. На выплату дивидендов "Татнефть" направит примерно 50% от чистой прибыли по РСБУ за 9 мес., что в целом соответствует дивполитике, хотя исторически компания обычно направляла 100%. Дивидендная доходность - 2%. Последний день торгов с дивидендами - 6 января 2022г. Несмотря на невысокую дивидендную доходность, видим потенциал роста бизнеса "Татнефти" на фоне восстановления операционных показателей (за счет послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ в том числе). Рекомендуем "покупать" обыкновенные акции, целевой уровень - 680 руб.", - пишут эксперты банка.

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