Индекс Мосбиржи проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 3900-4040п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3900-4040 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российские фондовые индексы в начале торговой сессии пытаются продолжить отскок от локальных минимумов ввиду улучшения внешних факторов и отсутствия значимых изменений на геополитическом фоне. При этом индексы Мосбиржи и РТС встретятся с психологически значимыми отметками 4000 и 1700 пунктов соответственно, где возможно сопротивление. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3900-4040 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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