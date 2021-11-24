Идея дня: стоит обратить внимание на акции ChargePoint - "ВТБ Мои Инвестиции"

Долгосрочным инвесторам стоит обратить внимание на акции компании ChargePoint, которая выигрывает от развития электротранспорта, не являясь производителем электромобилей, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Долгосрочным инвесторам стоит обратить внимание на компании, которые выигрывают от развития электротранспорта, но не являются производителями электромобилей. Это ChargePoint и для квалифицированных инвесторов - Sumitomo Metal", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Эксперты отмечают, что Sumitomo Metal Mining объявила о создании новой технологии переработки аккумуляторов для электромобилей. Компания планирует построить заводы в Японии к 2023г. Эффективность переработки электробатарей определяет экономику и экологичность перевода мирового автопарка на электромобили.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.