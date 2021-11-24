Цена нефти может продолжить подъем в среду - Sber CIB

Вероятно продолжение роста цены нефти марки Brent на торгах в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"По нашему мнению, статистика по запасам углеводородов от Управления энергетической информации США, которая выйдет в среду, может оказаться оптимистичной, поэтому котировки могут приблизиться к $83 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль в среду утром может закрепиться около отметки 74 руб./$1, отмечают аналитики.

Доходности на рынке ОФЗ снизятся благодаря восстановлению рубля, указывают эксперты Sber CIB. Переговоры российских и американских военных также могут привести к уменьшению геополитической премии в оценке рублёвого долга.

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