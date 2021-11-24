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24 ноября 2021 года 10:15

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом участники рынка продолжат следить за новостями на геополитическую тематику, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию в минусе. Трейдеры продолжали оценивать новость о выдвижении президентом США кандидатуры нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики. Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки.

На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц, двухлетних бондов - приблизилась к максимуму с марта 2020 года. Рост доходностей американских госбумаг оказывает давление на акции технологических компаний.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона плавно снижаются в ходе торгов в среду. Бумаги компаний техсектора находятся в лидерах падения на азиатских биржах из-за увеличения доходности гособлигаций. Ее рост приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:10 МСК опустились на 0,1% каждый. Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО для подержания достаточного уровня ликвидности в банковской системе страны. Процентная ставка по 7-дневным операциям 24 ноября составила 2,2% годовых, говорится в сообщении НБК. Японский Nikkei упал по итогам торгов на 1,6%. Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,04%.

В свою очередь цены на нефть продолжают подниматься в среду утром после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придется восстанавливать стратегические резервы, и это приведет к новой волне роста спроса на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в среду составила $82,59 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3% - до $82,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,93 за баррель, что на 0,55% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3% и составила $78,5 за баррель.

Решение Вашингтона об использовании нефти из стратегического нефтяного запаса не способно мгновенно решить проблему высоких цен на горючее, однако в итоге оно обязательно сыграет положительную роль, заявил во вторник президент США Джо Байден. "Наши общие усилия не могут сразу же решить проблему. Однако, в конечном счете, они приведут к положительным последствиям", - сказал он, выступая в Белом доме. Байден также напомнил, что вместе с США свои стратегические запасы решили использовать Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания. "Китай также, возможно, сделает усилие", - добавил он. Цены на нефть, терявшие порядка 1% до выхода сообщения Белого дома, перешли к росту и к закрытию торгов во вторник продемонстрировали повышение на 2-3%.

В общей сложности Штаты планируют продать 50 млн баррелей нефти из SPR, в том числе, 18 млн баррелей, выпуск которых был одобрен ранее, сообщил Белый дом. Еще 32 млн баррелей будет продано по биржевому принципу в ближайшие месяцы. Великобритания намерена продать 1,5 млн баррелей нефти из своих резервов, сообщила газета Financial Times. Индия, по данным агентства Bloomberg, реализует 5 млн баррелей. Конкретных данных относительно планов остальных стран нет. Южная Корея заявила лишь о факте планируемой продажи, не уточнив объем. Реализация нефти Китаем из резервов, по данным консалтинговой компании JLC, составит не менее 7,33 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 6,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 26,655 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,513 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 ноября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,065%, опустившись до 722,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,83%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,58%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,58%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,58%), "ЕвроХим-001P-03" (+0,4%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Совкомбанк лизинг" полностью разместил облигации серии БО-П05 объемом 4,5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Сбор заявок прошел 18 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне не выше 9,58% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 16% от номинала будет погашено в даты окончания 9-13-го купонов, еще 20% в дату окончания 14-го купона. Купоны квартальные.

ПАО "НГК "Славнефть" полностью разместило 10-летние облигации с 4-летней офертой серии 002Р-03 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 ноября за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,99% годовых. Облигации размещались в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей была зарегистрирована в октябре 2018 года, программа в полном объеме реализована.

ВЭБ полностью разместил выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-002Р-31 с плавающей ставкой объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок прошел 18 ноября. Объем выпуска был увеличен с "от 30 млрд" до 50 млрд рублей. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов. Ставка купона плавающая и рассчитывается как RUONIA + спред.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-02R объемом 7,5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 17 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,55% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,78% годовых. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) завершило размещение облигаций серии 002P-02R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 ноября без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,7% годовых. Кроме того, компания 11 ноября провела сбор заявок на 15-летние облигации серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года. Ставка купона была установлена на уровне 9,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,09% годовых. Техразмещение данного выпуска прошло 17 ноября. В конце сентября компания утвердила вторую бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.

НАО "ПКБ" ("Первое коллекторское бюро") в конце ноября проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 7-16-го купонов. Купоны квартальные. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 32-33-го купонов облигаций серии А30 в размере 8,7% годовых. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 5,05% годовых. По бумагам 3 декабря предстоит оферта, агент по приобретению - Sberank CIB. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) 24 ноября досрочно погасит часть выпуска облигаций БО-37 на 1,619 млрд рублей и часть выпуска бондов 001Р-05 на 380,375 млн рублей. "ТрансФин-М" в декабре 2014 года завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-37 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 80% выпуска на сумму 2 млрд рублей по ставке 10,5% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 9,5% годовых. 22 ноября компания выкупила по оферте почти весь выпуск облигаций на 1 млрд 999,819 млн рублей. Компания завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. В мае 2020 года компания уже погасила часть выпуска на 69,523 млн рублей, в результате в обращении на данный момент находятся бумаги на 530,477 млн рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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