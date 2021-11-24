Вероятна консолидация цены нефти на уровне $82-83/барр. в среду - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent на уровне $82-83 за баррель в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть растут вопреки новости о распечатывании резервов США и других стран. Это связано с тем, что предложенные объемы (пока известно о 59,2 млн барр.) заметно меньше ожидаемых и требуемых рынком. Мы ранее писали, что даже при распечатывании более 100 млн барр. одних резервов будет недостаточно для долгосрочного охлаждения цен на нефть. Необходимо присоединение ОПЕК+ с большими объемами. Ждем решения альянса 1-2 декабря. На этом фоне рост запасов сырой нефти и бензинов, по данным API, был проигнорирован. В среду в фокусе статистика от Минэнерго США. Полагаем, что позитивный сантимент в нефти не будет долгим, на первый план выйдут опасения по Европе из-за коронавируса. Ждем консолидацию Brent в районе $82-83/барр.", - пишет Крылова.

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