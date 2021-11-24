24 ноября 2021 года 09:51
Утренние прогнозы: торги российскими акциями начнутся, скорее всего, с уверенного роста
Аналитики отмечают, что на открытии торгов в среду на рынке акций РФ наиболее вероятен уверенный рост фондовых индексов.
BCS Express (Василий Карпунин): "Сейчас складывается пограничная картина по индексу Мосбиржи. Смешанный краткосрочный взгляд. С одной стороны, котировки вплотную подошли к новым уровням сопротивления, расположенным теперь в районе 4000-4015 пунктов. Логично некоторое торможение волны восстановления. С другой - рост сырьевых цен располагает к более высоким уровням по нашему рынку. Мешает лишь геополитический дисконт. К тому же во вторник в первый час торгов уже практически была выполнена обозначенная накануне минимальная цель коррекции (3770 пунктов) после слома годового восходящего канала".
"Промсвязьбанк" (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи во вторник резко отскочил, вернувшись выше 3950 пунктов благодаря активному восстановлению "фишек" российского рынка на фоне переоценки страновых рисков и укрепления цен на нефть. По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках улучшаются. Хотя ключевые азиатские индексы находятся под слабым давлением, за исключением Китая и Индии, цены на нефть и промышленные металлы дорожают, а фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются у уровней закрытия вторника. Ожидаем рост индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов уже на открытии и сохранения положительной динамики рынка в течение дня".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3970-3990 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3960, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Далее он вполне способен повыситься к ближайшему значимому уровню 4000 пунктов на волне коррекционного роста".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется ростом на 2%".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить отскок от локальных минимумов ввиду улучшения внешних факторов и отсутствия значимых изменений на геополитическом фоне. Индексы Мосбиржи и РТС при развитии роста встретятся с психологически значимыми отметками 4000 и 1700 пунктов, где могут встретить сопротивление. День ожидается насыщенным на макроэкономические события прежде всего в США, которые должны принести преимущественно позитивные сигналы в отношении крупнейшей экономики мира (тем не менее повышая риски более раннего ужесточения политики ФРС). В России будут ждать дивидендных новостей по Распадской, а также финансовых результатов Лукойла и TCS Group".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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24 ноября 2021 года 16:31
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24 ноября 2021 года 16:11
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24 ноября 2021 года 15:52
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24 ноября 2021 года 14:30
Вероятность обновления долларом новых максимумов при ухудшении новостного фона остается высокой, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.
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24 ноября 2021 года 12:38
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24 ноября 2021 года 12:18
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24 ноября 2021 года 12:02
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24 ноября 2021 года 11:48
Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вслед за выросшими нефтью и металлами приступил к консолидации в ожидании сигналов с западных площадок, индексы Мосбиржи и РТС протестировали рубежи 4000 и 1700 пунктов соответственно, после чего "быки" взяли тайм-аут; лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
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