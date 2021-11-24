Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний, макроэкономическая статистика по России и США:

- "ЛУКОЙЛ" и TCS Group представят финансовые результаты;

- В России выйдут данные по недельной инфляции и отчёт по промышленному производству;

- В США будут опубликованы протокол последнего заседания ФРС, пересмотренные данные по ВВП за третий квартал 2021 года и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

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