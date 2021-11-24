Возможен рост рынка акций РФ на торгах в среду - ПСБ

Возможна положительная динамика на российском рынке акций в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Индекс Мосбиржи во вторник резко отскочил, вернувшись выше 3950 пунктов благодаря активному восстановлению "фишек" российского рынка на фоне переоценки страновых рисков и укрепления цен на нефть. По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках улучшаются. Хотя ключевые азиатские индексы находятся под слабым давлением, за исключением Китая и Индии, цены на нефть и промышленные металлы дорожают, а фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются у уровней закрытия вторника. Ожидаем рост индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов уже на открытии и сохранения положительной динамики рынка в течение дня", - указывает Соловьев в комментарии банка.

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