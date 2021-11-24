Вероятен рост цен ОФЗ на торгах в среду - ПСБ

Вероятно восстановление котировок государственных облигаций на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на улучшение настроений инвесторов во вторник, продажи в ОФЗ сохранились - доходности бумаг срочностью 3-4 года достигли психологической отметки 9,0% годовых; вся кривая поднялась еще на 4-5 б.п. Геополитическая премия снизилась - 5-летний CDS на Россию снизился на 9 б.п. - до 106 б.п.; также наблюдалось восстановление позиций рубля и коррекционный рост на рынке акций. Контрдвижение в ОФЗ, скорее всего, было связано с продажами нерезидентов, которые не успели закрыть крупные позиции накануне. Ожидаем восстановление котировок госбумаг, которые в моменте выглядят перепроданными на фоне коррекционного восстановления рубля и снижения CDS. Дополнительным фактором поддержки выступит отмена аукционов Минфина в среду", - пишет эксперт банка Дмитрий Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.