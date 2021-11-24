Индекс Мосбиржи может подняться к 4000п в среду - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 4000 пунктов на торгах в среду на волне коррекционного роста, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3970-3990 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3960, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Далее он вполне способен повыситься к ближайшему значимому уровню 4000 пунктов на волне коррекционного роста", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине дня может оказать публикация необычно большого количества важных статистических показателей в США в 16:20 и 18.00 МСК, отмечает Манжос. Кроме того, указывает он, в 18:30 МСК выйдут еженедельные данные по изменению объема запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

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