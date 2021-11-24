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24 ноября 2021 года 09:12
Возможен краткосрочный подъем цены нефти к $83/барр. - BCS Express
Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровню $83 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express. "Ключевым событием во вторник стал анонс продажи 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США (SPR). Продажи из SPR были ожидаемым событием, поэтому негативная по своей сути новость вызвала обратную реакцию. Фьючерсы на нефть марки Brent в среду утром торгуются в районе $82,3 за баррель. Краткосрочный потенциал предполагает возможность импульса в район $83. Дальнейший рост под вопросом, поскольку в ближайшее время может появиться конкретика по продажам нефти из резервов других стран. Этот фактор в совокупности с сокращением рисков перед тонким рынком в период праздников может оказывать сдерживающее влияние", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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