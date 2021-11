Доходности казначейских облигаций США резко выросли

Dow Jones и S&P 500 завершили торги в плюсе, Nasdaq снизился. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть слабо растут в среду.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию в минусе.

Активность торгов на американском рынке акций снижается с приближением Дня благодарения в США. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Во вторник трейдеры продолжали оценивать новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики.

Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки, пишет Market Watch.

На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц, двухлетних бондов - приблизилась к максимуму с марта 2020 года.

Рост доходностей американских госбумаг оказывает давление на акции технологических компаний. Этот сектор больше других реагирует на повышение доходностей US Treasuries, поскольку в котировки акций технологических компаний обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 0,4% по итогам торгов во вторник, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%, Meta Platforms (бывшая Facebook Inc. (SPB: FB)) - на 1,1%.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что Штаты продадут 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на нефть. Вашингтон сделает этот шаг одновременно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Цены на нефть отреагировали уверенным ростом на заявление Белого дома. Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 2,1%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - 2,6%.

Данные IHS Markit (SPB: INFO), опубликованные во вторник, показали увеличение темпов роста активности в промышленном секторе США и их ослабление в сфере услуг. Рассчитываемый IHS Markit промышленный PMI в ноябре увеличился до 59,1 пункта с 58,4 пункта в октябре. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. Тем временем, PMI сферы услуг опустился до 57 пунктов с 58,7 пункта в октябре.

Акции крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 2,4% по итогам торгов, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - 2,6%. Международный Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) во вторник объявил об ужесточении требований к капиталу обоих банков, решение вступит в силу с 2023 года. Так, показатель достаточности капитала JPMorgan должен будет превышать минимальные требования на 2,5 процентного пункта (п.п.), а не на 2 п.п., как в настоящее время. В случае Goldman Sachs дополнительный буфер капитала должен вырасти до 1,5% с 1%.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications (SPB: ZM) упала на 14,7%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 71,6%, но дала слабый прогноз на текущий период.

Акции Abercrombie & Fitch Co. подешевели на 12,6%. Квартальные результаты сети магазинов одежды превзошли прогнозы рынка, однако главный исполнительный директор компании Фрэн Хоровитц предупредила о сохраняющихся проблемах в цепочках поставок и повышении цен на сырье.

Бумаги оператора сети дисконтных магазинов Dollar Tree (SPB: DLTR) прибавили в цене 9,2%. Квартальная прибыль компании оказалась на уровне прогнозов, а выручка превзошла ожидания рынка. Кроме того, Dollar Tree, большинство товаров в магазинах которой продавалось по $1 в течение последних 35 лет, объявила о подъеме цен до $1,25.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 194,55 пункта (0,55%) и составил 35813,8 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,76 пункта (0,17%) - до 4690,7 пункта.

Nasdaq Composite потерял 79,62 пункта (0,5%) и составил 15775,14 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду.

Бумаги компаний техсектора находятся в лидерах падения на азиатских биржах из-за увеличения доходности гособлигаций. Ее рост приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей.

Так, в частности, доходность десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц во вторник после выдвижения американским президентом Джо Байденом нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на этот пост на второй четырехлетний срок.

Бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding теряют в цене 1,4%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 7,2%. В Японии акции интернет-компании Rakuten Group дешевеют на 3%, производителя чипов Advantest - на 5%. Капитализация южнокорейского производителя микросхем Samsung Electronics падает на 1,2%. На австралийской бирже стоимость оператора платежей Afterpay упала на 0,2%, разработчика ПО Technology One - на 8% и разработчика софта для искусственного интеллекта Brainchip - на 5%.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:10 МСК опустились на 0,1% каждый.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО для подержания достаточного уровня ликвидности в банковской системе страны. Процентная ставка по 7-дневным операциям 24 ноября составила 2,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Капитализация китайских нефтегазовых компаний увеличивается на фоне подъема цен на нефть, несмотря на объявление о скоординированных действиях США, Китая и некоторых других стран по продаже части нефти из стратегических резервов для сдерживания роста цен на этот энергоресурс. Котировки акций PetroChina Co. Ltd. растут на 2,9%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 2%.

Японский Nikkei к 8:00 МСК опустился на 1,7%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Японии в ноябре поднялся до 52,5 пункта против 50,7 пункта в прошлом месяце, показали предварительные данные Jibun Bank, рассчитанные совместно с Markit Economics.

Показатель увеличился максимально с октября 2018 года, поскольку в стране начали снимать ковидные ограничения на фоне ускорения темпов вакцинации.

PMI в сфере услуг страны в текущем месяце поднялся до 52,1 пункта с 50,7 пункта в прошлом, в секторе обрабатывающей промышленности - до 54,2 пункта с 53,2.

На японской бирже в лидерах роста в среду акции автопроизводителей Toyota Motor (+1,8%), Mitsubishi Corp (+5,1%) и Nissan Motor (4,2%).

Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК упал на 0,3%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1,6%, Kia Corp. - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,04%.

Котировки акций инвесткомпании Pinnacle Investment опустились на 5,6%. Компания купила 25%-ную долю в сиднейской частной инвестиционной компании Five V Capital.

На австралийской бирже подорожали бумаги нефтегазовых и горнодобывающих компаний на фоне роста стоимости сырья: Beach Energy Ltd. (+3%), Santos Ltd. (+2,5%), BHP Group (+0,7) и Fortescue Metals Group (+1,3%).

Цены на нефть продолжают подниматься в среду после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придется восстанавливать стратегические резервы, и это приведет к новой волне роста спроса на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $82,38 за баррель, что на $0,07 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,61 (3,3%) - до $82,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,72 за баррель, что на $0,22 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,75 (2,3%) и составила $78,5 за баррель.

"При том, что сам объем выпуска резервов заслуживает внимания - 50 млн баррелей могут обеспечить дневные потребности в сырье примерно половины мира - самым главным в заявлении Белого дома является скоординированность действий крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти, которая может на короткое время поставить под угрозу контроль нефтяного рынка странами ОПЕК+", - отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"В то же время, использование стратегических резервов никогда не было идеальным инструментом для решения проблем, вызванных устойчивым дефицитом предложения", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Теперь рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса. Ранее представители ОПЕК+ заявляли, что открытие стратегических резервов Штатами и другими странами является неоправданным при текущих рыночных условиях.