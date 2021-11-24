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24 ноября 2021 года 08:41

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков

Москва. 24 ноября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине после умеренного укрепления накануне на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,23-74,40 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,375 руб./$1 (+10,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,505 руб./EUR1 (+0,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6 коп. к уровню закрытия 23 ноября, до 78,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,77 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 66,68 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 24 ноября обусловлены как в целом нейтральным внешним фоном (на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, отсутствует ярко выраженная динамика, что может быть связано со снижением активности торгов в связи с приближением в США праздничного дня - Дня благодарения), так и отсутствием новых важных сообщений на геополитическую тематику. При этом накануне нацвалюта продемонстрировала умеренное укрепление вслед за выросшими ценами на нефть, которые в среду утром уже не демонстрируют яркой динамики.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $82,27 за баррель, что всего на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $78,56 за баррель, прибавив всего 0,08% по отношению к закрытию 23 ноября.

Решение Вашингтона об использовании нефти из стратегического нефтяного запаса не способно мгновенно решить проблему высоких цен на горючее, однако в итоге оно обязательно сыграет положительную роль, заявил во вторник президент США Джо Байден. "Наши общие усилия не могут сразу же решить проблему. Однако, в конечном счете, они приведут к положительным последствиям", - сказал он, выступая в Белом доме. Байден также напомнил, что вместе с США свои стратегические запасы решили использовать Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания. "Китай также, возможно, сделает усилие", - добавил он. Цены на нефть, терявшие порядка 1% до выхода сообщения Белого дома, перешли к росту на торгах во вторник и к закрытию торгов продемонстрировали повышение на 2-3%, так как участники рынка посчитали, что объявленных объемов продажи нефти из резервов будет недостаточно для компенсации растущего спроса.

В общей сложности Штаты планируют продать 50 млн баррелей нефти из SPR, в том числе 18 млн баррелей, выпуск которых был одобрен ранее, сообщил Белый дом. Еще 32 млн баррелей будет продано по биржевому принципу в ближайшие месяцы. Великобритания намерена продать 1,5 млн баррелей нефти из своих резервов, сообщила газета Financial Times. Индия, по данным агентства Bloomberg, реализует 5 млн баррелей. Конкретных данных относительно планов остальных стран нет. Южная Корея заявила лишь о факте планируемой продажи, не уточнив объем. Реализация нефти Китаем из резервов, по данным консалтинговой компании JLC, составит не менее 7,33 млн баррелей.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют боковую динамику: гонконгский индекс Hang Seng опускается менее чем на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite теряет всего 0,03%, в то время как австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,01%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,2% к уровню закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию в минусе. Трейдеры продолжали оценивать новость о выдвижении президентом США кандидатуры нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики. Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки.

На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц, двухлетних бондов - приблизилась к максимуму с марта 2020 года. Рост доходностей американских госбумаг оказывает давление на акции технологических компаний.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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