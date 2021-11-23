Акции Татнефти останутся под давлением - "Финам"

Котировки акций "Татнефти" будут находиться под давлением и отставать от динамики котировок нефти, пока менеджмент не прояснит своих планов по использованию денежных средств в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Сергея Кауфмана.

"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить 9,98 рубля дивидендов на акцию по итогам III квартала. Это соответствует 2% доходности на обыкновенную и 2,2% на привилегированную акцию. Таким образом, "Татнефть" продолжила практику выплаты минимальных дивидендов - "пэйаут" снова составил лишь 50% прибыли по РСБУ. Неопределённость относительно планов менеджмента по использованию денежных средств является основной причиной, по которой акции "Татнефти" выглядят крайне слабо, несмотря на высокие цены на нефть", - пишет эксперт инвесткомпании.

Ранее менеджмент говорил, что компания будет осторожна в вопросе выплаты дивидендов, пока сохраняется неопределённость касательно будущего сверхвязкой нефти в России. Несмотря на то, что уже в середине следующего года добыча в стране может вернуться к "доковидному" уровню, прогресса насчет скорого возвращения льгот по добыче данного типа нефти, на взгляд Кауфмана, все еще нет. Аналитик указывает, что другой возможной причиной сохранения кэша внутри компании может стать покупка НПЗ ТАИФа. Слухи об этом слышны уже на протяжении года, но пока о конкретных планах объявлено не было.

"Мы рекомендуем на данный момент "покупать" обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" с целевой ценой 670,1 руб. и 636,6 руб., что эквивалентно апсайду 35,9% и 41,0% соответственно. Однако мы полагаем, что акции нефтяника будут находиться под давлением и отставать от динамики "черного золота", пока менеджмент не прояснит своих планов по использованию денежных средств в среднесрочной перспективе", - резюмирует Кауфан.

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