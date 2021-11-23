Цены евробондов РФ во вторник снизились на фоне падения спроса на активы EM и возросших геополитических рисков

Москва. 23 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне как общемирового падения спроса инвесторов на активы emerging markets (EM), так и возросших в последнее время геополитических рисков вокруг России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка потеряли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 22 ноября на 35 базисных пунктов, составив 114,23% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (рост на 11,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла всего на 0,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,19% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 0,79% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 12 пунктов и составил 116 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 115 базисных пунктов - до 132,19% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисного пункта и составила 3,71% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 126 базисных пунктов - до 127,29% от номинала (их доходность выросла на 7,5 базисного пункта и составила 3,705% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 60 базисных пунктов - до 109,89% от номинала, что соответствует доходности 2,42% годовых (рост на 13 базисных пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 20 базисных пунктов, до 106,23% от номинала (их доходность выросла на 9,5 базисного пункта к предыдущему дню и составила 1,37% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 152 базисных пункта - до 123,62% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 3,8% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 68 базисных пунктов, подешевев до 108,37% от номинала (доходность прибавила 12,5 базисного пункта, до 2,625% годовых).

"Сегодня негативная динамика котировок российских еврооблигаций сохранилась, чему способствовало как общемировое снижение "аппетита" к риску у глобальных инвесторов, что давило на все облигации развивающихся стран, так и возросшие геополитические риски вокруг России, что оказывает дополнительное давление на все российские активы. При этом выросли процентные ставки как суверенных бумаг России, так и корпоративных облигаций, особенно заметной была активность продавцов в секторе квазисуверенных бумаг, в частности, сильнее всех упали в цене евробонды ГТЛК и ВЭБа, что стало реакцией рынка на долговую историю с госкорпорацией "Роснано". Хотя эта ситуация относится к внутренним долговым бумагам, сам факт возможных проблем у эмитентов квазисуверенных облигаций был негативно воспринят участниками рынка, которые стали переоценивать их рискованность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.