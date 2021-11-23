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23 ноября 2021 года 18:51
Развитие новых перспективных проектов может существенно сказаться на стоимости акций General Motors - "Атон"
Развитие ряда новых перспективных проектов, помимо производства пикапов и внедорожников, может существенно сказаться на стоимости акций General Motors, полагает эксперт "Атона" Никита Емельянов. "Пикапы GM пользуются стабильным спросом, а их доля на дорогах постепенно растет. Кроме того, люди, которые покупают пикапы, демонстрируют непривычную для автомобильной отрасли высокую лояльность: они склонны выбирать автомобили одного производителя. Это действительно очень хороший бизнес. Продажа пикапов, по сути, финансирует новые перспективные разработки GM, которые будут определять будущее этого автоконцерна", - пишет аналитик. Среди перспективных направлений Емельянов отмечает, во-первых, активное развитие производства электрокаров. К 2025г GM выпустит 30 моделей, при этом в структуре продаж на электрокары будет приходиться уже более 40%. К 2030к компания начнет продавать больше электрокаров, чем автомобилей с ДВС, а по выручке электрокары перегонят ДВС на несколько лет раньше. Во-вторых, эксперт "Атона" выделяет проект BrightDrop - стартап, который GM выращивает у себя. BrightDrop будет производить электрофургоны для перевозки малогабаритных грузов. Кроме того, собственное ПО для управления парком таких фургонов даст BrightDrop дополнительный источник дохода. "При этом про электрокары важно знать, что их производство в перспективе более рентабельно, чем производство сопоставимых по характеристикам автомобилей с ДВС. Так что даже если GM сохранит рыночную долю (или даже немного уступит ее), то все равно будет зарабатывать на продаже автомобилей больше, чем сейчас", - указывает Емельянов. В-третьих, General Motors планирует существенно увеличить доход от технологических сервисов. Уже сейчас подписки на сервисы приносят GM около $2 млрд в год. К 2030г General Motors удвоит свой парк connected vehicles, которые будут работать на собственной облачной платформе и генерировать около $25 млрд выручки. "Жемчужина в активе GM - стартап Cruise - компания, которую можно назвать одним из лидеров в области разработки ПО для беспилотных автомобилей, - отмечает стратег "Атона". - Уже в следующем году Cruise начнет монетизировать сервис роботакси в Сан-Франциско. Менеджмент рассчитывает, что к 2030г Cruise увеличит выручку до $50 млрд. GM купила Cruise в 2016г за $1 млрд, а на последнем раунде финансирования, в апреле 2021г, Cruise привлек деньги под оценку в $30 млрд. Несмотря на привлечение сторонних инвесторов, GM сохраняет долю в районе 70%". Эксперт инвесткомпании резюмирует: если просуммировать планы менеджмента GM по выручке для различных направлений, то получится около $300 млрд в 2030г. Это, по его мнению, сопоставимо с тем, что аналитики закладывают в модели для Tesla. При этом капитализация Tesla сейчас более чем в 10 раз выше, чем у General Motors - у акций компании все еще остается большой потенциал для роста, уверен аналитик "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-GM-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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