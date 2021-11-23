"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Полюса" с целевой ценой 16296 руб., отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Полюс" представил нейтральные финансовые результаты за III квартал 2021г (лучше консенсуса). Показатели снизились относительно аналогичного периода 2020г из-за возросших капитальных затрат и издержек добычи. В то же время, в сравнении со II кварталом 2021г результаты оказались лучше благодаря увеличению продаж золота на 14%. Согласно нашим расчетам, финальный дивиденд за 2021г составит 288 руб. на акцию с традиционно низкой доходностью 1,95%. В последние дни мировые цены на золото возобновили рост на фоне усиления макроэкономической неопределённости и превысили $1800 за унцию. На наш взгляд, в условиях ускоряющейся инфляции бумаги "Полюса" являются оптимальным защитным активом. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой 16296 руб.", - пишет аналитик Сергей Жителев.

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