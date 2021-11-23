Цена на желруду, скорее всего, останется под давлением в ближайшие месяцы - Sber CIB

Цена фьючерсов на железную руду, скорее всего, останется под давлением в ближайшие месяцы, полагает аналитик Sber CIB Анна Пильгунова.

"Росту цены на железную руду во вторник способствовали сообщения о том, что китайские власти могут смягчить политику в отношении рынка недвижимости. Признаки смягчения уже появляются, хотя пока остаются слабыми такие показатели, как продажи, закладки новых домов, количество завершенных проектов и покупки земельных участков. Вместе с тем сохраняются сильные опасения в связи с экологическими ограничениями для сталелитейного сектора в Китае, который считается ключевым потребителем железной руды. Спрос со стороны переработчиков остается под давлением, так как регуляторы стремятся ограничить углеродные выбросы в сталелитейной отрасли (на ее долю приходится 15% их совокупных объемов в Китае). Предприятиям потребуется время, чтобы выполнить контрольные проверки и возобновить производство, - отмечает эксперт инвестбанка. - Мы полагаем, что жесткий контроль сохранится и в зимние месяцы, поскольку Китай намерен ограничить выбросы в период зимних Олимпийских игр. По нашему мнению, на этом фоне котировки фьючерсов на железную руду в ближайшие месяцы останутся под давлением".

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