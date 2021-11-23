"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену бумаг Акрона до 12281,1 руб

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену бумаг "Акрона" до 12281,1 руб. за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акрон" - один из бенефициаров роста цен на продукцию АПК. Сельхозпродукция продолжит дорожать в ближайшие годы в условиях замедления экономического роста, дефицита и увеличения долговой и монетарной эмиссии в развитых странах, а также ввиду регулирования спроса нерыночными методами. В долгосрочную модель оценки компании мы закладываем увеличение объемов производства и продаж в реальном выражении на 3%. План "Акрона" на 2025 год предусматривает выпуск 9,3 млн тонн продукции. Рост выручки в 2022-2026 годах прогнозируем в среднем на 24% г/г. Компания справедливо оценена с точки зрения сравнительного анализа ее ключевых финансовых показателей", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

Также эксперт инвесткомпании обращает внимание, что по итогам 2022 года ожидает дивиденд в размере 791 рубля на акцию при общерыночном консенсусе 670 рублей.

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