Стоит обратить внимание на акции Microsoft, Apple, CloudFlare, Datadog, NVIDIA, AMD - BCS Express

Акции Microsoft Corp., Apple Inc., CloudFlare, Datadog Inc., NVIDIA Corp. и Advanced Micro Devices будут являться бенефициарами на фондовом рынке США в ближайшей перспективе, и также они остаются интересными историями в секторе технологий на долгосрочном горизонте, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Инвесторы под занавес сезона отчетностей, проанализировав результаты бизнеса компаний, ставят на быстрорастущие акции сегмента технологий. Это обусловлено тем, что достаточно мягкое сокращение выкупа активов от ФРС и ожидание повышения ставок не в ближайшей перспективе поддерживают комфортные для этого условия. Дополнительным фактором послужил новый виток распространения COVID-19 в Европе и начала локдаунов, что может произойти и в США. Поэтому бенефициары периода пандемии 2020 года снова могут стать актуальными", - пишет эксперт инвесткомпании Евгений Калянов.

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