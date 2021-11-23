Рубль днем дешевеет к доллару и евро вслед за нефтью и на обострении санкционной темы

Москва. 23 ноября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне обострения темы санкций, уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску и вслед за снижающейся нефтью.

Курс доллара США составил 74,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,16 руб./EUR1, подорожав на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,35 копейки - до 79,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 ноября на 1,3821 рубля, до 74,8327 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4003 рубля, до 84,1718 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дешевеющей нефти и очередном обострении санкционной темы и геополитических рисков вокруг России. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Госдеп, власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно.

В сообщении отмечается, что речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin. Еще одно судно, Blue Ship, отмечено Госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ.

Такие шаги, как отмечает Bloomberg, вряд ли изменят мнение тех конгрессменов, которые считают, что администрация США недостаточно жестко борется против реализации "Северного потока 2".

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, помощь может включать отправку в Украину противотанковых ракет Javelin, а также минометов. Среди прочего рассматривается отправка переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

Кроме того, как сообщается, Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено Украине.

Инвесторы продолжают анализировать данные об экономической активности в европейских странах в ноябре и внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе. Германия после фиксации рекордной дневной заболеваемости рассматривает варианты ужесточения антиковидных мер в стране, включая введение региональных локдаунов, как это сделали уже в Нидерландах. При этом в Германии зафиксирован один из самых низких показателей по вакцинированным гражданам в Западной Европе.

Текущая неделя будет сокращенной в США. В четверг американские биржи будут закрыты в связи с выходным по случаю Дня благодарения.

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем во вторник в ожидании возможного объявления о том, что США начнут продажи топлива из стратегических резервов, сообщает The Wall Street Journal.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,85% - до $79,02 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 1,28% - до $75,77 за баррель.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США безотносительно того, будет ли она использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу. "В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу", - сказала она журналистам.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл в понедельник заявил, что страны ОПЕК+ будут придерживаться своих текущих планов по наращиванию добычи нефти, но не исключено, что эти планы поменяются в случае непредвиденных факторов, таких как высвобождение стратегических резервов или новых карантинов из-за пандемии.

"Девальвация рубля была неизбежной, учитывая все факторы давления, которые навалились на российский рынок в целом. Прежде всего сказалось обострение ситуации на геополитическом фронте. В Вашингтоне уже заговорили о санкциях в отношении Москвы в случае вторжения России в Украину. В качестве объектов для ограничений сенаторы рассматривают "Северный поток-2", суверенный долг, банки и госкомпании. Российский посол в США уже назвал потенциальные санкции недобросовестной конкуренцией. Масла в огонь подлила паника, спровоцированная ситуацией вокруг "Роснано", которая призналась в накоплении внушительных долгов, что повлекло спекуляции на тему потенциального дефолта компании, которая на 100% принадлежит государству. Безусловно, краха корпорации не допустят, но само по себе возникновение кризисной ситуации заставляет инвесторов задуматься о безопасности покупок даже государственных компаний. И, наконец, немалую роль в обвале рубля сыграл доллар, который бурным ростом отреагировал на новость о переназначении Пауэлла на пост главы ФРС", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На локальном рынке доллар в первой половине дня вторника закрепился выше 75 рублей и обновил максимум предыдущего дня, поднимаясь до 75,13 рублей. Главным образом, российская валюта остается под давлением сохраняющихся геополитических рисков. Кроме того, в целом аппетит инвесторов к рублевым активам явно портит ситуация с облигациями "Роснано". Дополнительный вклад в давление на рубль вносят цены на нефть, скорректировавшиеся ниже $79 за баррель марки Brent. Одной из причин движения нефтяных котировок вниз являются ожидания начала продаж топлива из стратегических резервов США", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 23 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 240 млрд рублей (при лимите 1 трлн 240 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 ноября, банки разместили 1 трлн 228,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 440 млрд рублей и спросе 1 трлн 228,4 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,58% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 6 б.п. - до 8,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 8 б.п. - до 8,73% годовых.