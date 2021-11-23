Цена акций Rivian, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Цена акций Rivian Automotive Inc., скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Rivian упали на 8,2% после отказа американского производителя электромобилей от планов совместного производства с Ford Motor. Мы считаем акции Rivian сильно переоцененными (при нулевой выручке капитализация составляет $115 млрд) и ожидаем продолжения снижения их цены", - отмечают аналитики банка.

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