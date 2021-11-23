ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Полюса

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Полюса" с прогнозной ценой 18634 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Представленные финансовые результаты "Полюса" за третий квартал 2021 года оказались немногим выше консенсуса. Эмитент продолжает демонстрировать устойчивость бизнес-модели. Рентабельность по EBITDA немного снизилась, но всё ещё остаётся выше, чем у конкурентов. Ожидаем, что до конца 2021 года цены на золото вырастут (до $1900 за тройскую унцию), что благоприятно скажется на финансовых показателях компании за четвертый квартал текущего года. Долгосрочный потенциал органического роста компании заключён в освоении Сухого Лога, где начало добычи золота запланировано на 2027 год, а также запуске ЗИФ-5 в 2025 году", - пишет эксперт банка Алексей Головинов.

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