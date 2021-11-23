Рубль остается под давлением геополитических рисков - "Велес Капитал"

Рубль остается под давлением геополитических рисков и в случае появления новых негативных факторов может отступить до уровня 75,35 руб./$1, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Доллар в первой половине дня предпринимал попытки закрепиться выше 75 руб./$1 и обновил максимум предыдущего дня, поднимаясь до 75,13 руб./$1, - констатирует эксперт. - Главным образом, российская валюта остается под давлением сохраняющихся геополитических рисков. Кроме того, в целом аппетит инвесторов к рублевым активам явно портит ситуация с облигациями Роснано. Дополнительный вклад в давление на рубль вносят цены на нефть, скорректировавшиеся ниже $79 за баррель Brent".

По мнению Кравченко, в целом настроения глобальных инвесторов остаются тревожными из-за эпидемиологических рисков (ускорения темпов заболевания в США и введение ограничений в европейских регионах). В то же время несколько снизить напряженность в данном контексте могли сообщения о том, что США не планируют вводить новый локдаун.

Аналитик полагает, что в случае появления новых негативных геополитических сообщений следующим этапом укрепления USD на российском рынке может стать июльский максимум текущего года - 75,35 руб./$1, в то же время доллар дороже 75 руб./$1 будет встречать сопротивление, так как является привлекательным уровнем для продажи валютной выручки к основным налоговым платежам в среду-четверг.

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