"Финам" рекомендует покупать акции Vertex Pharmaceuticals с целью $243,3

"Финам" рекомендует покупать акции Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой $243,3 на конец 2022г и потенциалом роста в размере 33,1%, говорится в материале инвесткомпании.

"Биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals совершила революцию в лечении тяжелого генетического заболевания, которым страдают десятки тысяч человек в глобальном масштабе. Препараты Vertex кардинально изменили жизнь больных муковисцидозом, и компания продолжает разработки в этой сфере. На данном этапе главенствующее положение Vertex Pharmaceuticals на рынке терапии муковисцидоза неоспоримо и с большой вероятностью останется таковым еще много лет. Кроме того, у компании есть уникальные и крайне амбициозные разработки в направлении лечения диабета первого типа, способные "выстрелить" в долгосрочной перспективе", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Также эксперт указывает, что по итогам третьего квартала выручка Vertex увеличилась на 29% г/г, до $1,98 млрд, и на $120 млн превысила ожидания, в частности продажи ключевого препарата Trikafta/Kaftrio возросли на 62% г/г. Скорректированная чистая прибыль компании увеличилась на 33% г/г, до $ 926 млн, а в расчете на акцию составила $ 3,56 и на 50 центов превысила прогнозы.

На взгляд Саидовой, компания на данном этапе значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с крупным дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов. К рискам для компании аналитик относит потенциальные ужесточающие меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза). В линейке препаратов компании насчитывается 4 комбинации препаратов для терапии больных муковисцидозом в зависимости от мутаций, вызывающих его, и возрастной группы пациента.

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