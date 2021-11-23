Курс рубля на конец 2021г составит, вероятно, 72,5 руб./$1 - Райффайзенбанк

Рубль сможет укрепиться до конца года до уровня 72,5 руб./$1 при сохранении цен на нефть вблизи текущих значений и определенной стабилизации геополитической повестки, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Хотя цены на нефть и опустились в последнее время ниже $80/барр., они, скорее, должны оказывать поддержку рублю, но сейчас он ее не ощущает. Текущая слабость российской валюты (курс ушел выше 74,5 руб./$1) продиктована возросшими геополитическими рисками (на фоне ситуации вокруг Украины, кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе). Дополнительный негатив привнесли новости о финансовых проблемах и вероятной реструктуризации долга госкорпорации Роснано. Так, прокси-индикатор странового риска, 5-летний CDS, поднялся до 110 б.п., фактически растеряв все улучшения, произошедшие с апреля. Мы полагаем, что при сохранении цен на нефть вблизи текущих значений и определенной стабилизации геополитической повестки рубль сможет укрепиться до конца года к отметке 72,5 руб./$1 согласно нашему обновленному прогнозу", - пишут эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.