Первой целью коррекции индекса S&P 500 может выступить уровень 4630п - BCS Express

Первой целью коррекции индекса S&P 500 может выступить уровень 4630 пунктов, следующая опора может быть на отметке 4550 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

Эксперты отмечают, что по итогам понедельника индекс S&P 500 сформировал тревожную картину. Пробой уровня максимумов 4718п закончился откатом и ускорением распродаж. В результате индекс закрыл день в минусе, сформировав ложный пробой. При этом дневная свеча закрылась на внутридневных минимумах, и игроки на фьючерсном рынке во вторник с утра не спешат делать ставки на восстановление.

"Такой сигнал является классическим предвестником коррекции, - полагают аналитики инвесткомпании. - Первой целью может выступить ближайший локальный минимум в районе 4630п, следующая опора может быть на отметке 4550п. Эти цели соответствуют глубине коррекции от 2,3% до 4% от максимумов, что сопоставимо со средним размером коррекции за последние 12 месяцев. При более глубоком снижении перспективы продолжения восходящего тренда могут оказаться под угрозой".

Среднесрочный взгляд аналитиков на перспективы S&P 500 остается сдержанным. Риски из-за сворачивания монетарных стимулов и ужесточения политики ФРС по-прежнему на повестке. По мнению стратегов BCS Express, это значит, что на высоких ценовых уровнях перевес сил может периодически оказываться на стороне продавцов. В такой ситуации амплитуда колебаний внутри восходящего канала может вырасти, что может замедлять движение вверх и удерживать инструмент в диапазоне.

"Несмотря на перспективы роста ставок, рынок по-прежнему настроен позитивно, что выражается в стабильном обновлении вершин в течение первых 8 месяцев 2021г. В сентябре прошла коррекция на 5,5%, но уже в октябре рынок вновь обновил максимумы. При таком сентименте не исключается достижение целей в районе 4750-4800пп к концу года. Однако ожидаемое ужесточение монетарной политики не дает уверенности в таком исходе и позволяет рассматривать более волатильные сценарии, в том числе широкий боковик с неровными границами", - прогнозируют аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.