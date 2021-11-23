"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Норникеля с целью 28445 руб

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "Норильского никеля" с целью 28445 руб. в связи с сохранением высокой форвардной дивидендной доходности, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденд за 9 месяцев 2021г в размере 1523 руб. на акцию (доходность 6,9%). Компания направила на выплату 56% EBITDA за I полугодие 2021г. Отток средств произойдет в начале 2022г, поэтому на конец текущего года значение чистый долг/EBITDA останется на низком уровне 0,6х. Однако внутри 2022г будут иметь место сразу три выплаты (9 месяцев 2021г, финальный дивиденд 2021г и промежуточный дивиденд 2022г), превышающие свободный денежный поток компании, что приведет к росту долговой нагрузки выше 1,0х", - пишет аналитик Василий Данилов.

Впрочем, чистый долг/EBITDA по-прежнему окажется далеко от порогового значения 1,8х, однако "Норникель" явно не сможет поддерживать текущий уровень дивидендов на длительном горизонте, полагает эксперт. Выходом станет переход на расчет дивидендной базы из FCFF, о чем неоднократно заявлял Владимир Потанин и менеджмент. По мнению Данилова, главной интригой остается вопрос о том, когда будет изменена текущая дивидендная формула - в 2022г. или 2023г.

"Согласно нашим расчетам, совокупный дивиденд по итогам 2021г составит 2800-3000 руб. на акцию (в зависимости от того, будет ли создан резерв на иск Росрыболовства), однако далее существует риск падения выплат до 1500 руб. на акцию. Тем не менее, в связи с сохранением высокой форвардной дивидендной доходности мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Норникеля" с целевой ценой 28445 руб.", - заключает аналитик инвесткомпании.

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