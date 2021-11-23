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23 ноября 2021 года 12:30
BCS назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и "Распадская". Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне ралли в ценах на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности. За счет роста нефтяных цен компания должна представить сильные финансовые результаты за II полугодие и увеличить дивиденды. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). За счет этого, указывают эксперты инвесткомпании, размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio превышает уровни конкурентов по отрасли - всего по итогам 2021 года дивидендная доходность ожидается около 10% или чуть выше. "В моменте акции эмитента находятся под давлением роста геополитической напряженности и общерыночного отката. В краткосрочной перспективе не исключен сценарий более глубокого снижения из-за негативного сентимента на рынке, однако в среднесрочной перспективе позитивный взгляд на бумаги сохраняется. При сохранении позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей и улучшении настроений целью роста для цены акций "ЛУКОЙЛа" можно считать уровни 7750-8000 рублей", - отмечают в BCS Express. Также на высокой стоимости интересны бумаги "Роснефти", констатируют аналитики. Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам III квартала 2021 года финансовые результаты компании превысили прогнозы, чистая прибыль выросла на 35% относительно II квартала 2021 года. Помимо этого, отмечают эксперты, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти" является реализация крупного проекта "Восток Ойл". Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро при капитализации самой "Роснефти" в 79,6 млрд евро. "Восток Ойл - долгосрочный драйвер в акциях "Роснефти", однако уже сейчас он постепенно закладывается в стоимость бумаг. На среднесрочном горизонте взгляд на акции позитивный. Просадка акций в последние дни обусловлена геополитическими факторами. Ранее такие откаты постепенно выкупались. Даже при сохранении негативных настроений в российских активах акции "Роснефти" могут выглядеть лучше рынка благодаря ослаблению рубля. По мере улучшения сентимента можно рассчитывать на подъем к 700-750 рублям на среднесрочном горизонте", - пишут аналитики BCS Express. По мнению экспертов инвесткомпании, в банковском секторе можно обратить внимание на акции ВТБ. В 2021 году финансовые результаты банка растут, чистая прибыль по итогам III квартала выросла в 5 раз г/г. "Улучшение финансовых метрик обусловлено восстановлением экономики после COVID-19, а также сильным снижением объемов резервирования в текущем году. Более того, менеджмент банка обновил прогноз по прибыли на текущий год с 295 млрд руб. до более чем 300 млрд руб. Исходя из этого дивиденды акций ВТБ в 2022 году могут достичь 0,0062 руб. на бумагу, что соответствует около 11% дивидендной доходности по текущим котировкам, - отмечают эксперты. - В IV квартале ожидается дальнейший рост прибыли. Член правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что с большой вероятностью цель по прибыли на 2022 год - 310 млрд руб. - будет выполнена досрочно. Как и рынок в целом котировки акций ВТБ в последние дни просели, однако это можно использовать для наращивания средне- и долгосрочных позиций. Позитивные перспективы позволяют ожидать подъема цены бумаг в ближайшие месяцы со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб." На взгляд аналитиков, акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех. По итогам III квартала выручка компании выросла в 1,5 раза, до 91,3 млрд руб. При этом заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал сегмент "Такси", а также "Яндекс.Маркет" - темпы роста выручки составили 83,3% и 25,4% г/г соответственно. Компания в очередной раз повысила прогноз по темпу роста выручки. Эксперты указывают, что на текущий момент "Яндекс.Маркет" показывает убытки из-за относительно небольшого масштаба, однако по мере развития и увеличения торговых оборотов направление должно выйти в прибыль - аналогичная ситуация была с сегментом такси. "Падение цены акций почти на 10% на торгах понедельника отражает осторожное отношение к российским активам из-за роста геополитической напряженности. Каких-то качественных ухудшений в кейсе "Яндекса" не произошло, и, учитывая перспективы роста котировок, акции компании выглядят интересными в средне- и долгосрочной перспективе. На горизонте ближайших месяцев допустим подъем к 6200-6400 рублям", - пишут аналитики BCS Express. "В свете высоких цен на коксующийся уголь стоит обратить внимание на бумаги "Распадской". Низкая чувствительность акций относительно динамики угля в Китае связана с тем, что даже после коррекции цены для компании остаются комфортными. Акции привлекательны, учитывая ожидания выделения из Evraz, новую дивидендную политику и покупку "Южкузбассугля", в целом благоприятную рыночную конъюнктуру. На торгах понедельника акции потеряли 2,7% и выглядели лучше рынка. Такая динамика оправдана ориентацией на экспорт, компания получит выгоду от ослабления рубля. На среднесрочном горизонте удержание длинных позиций по бумагам с целями 520-550 рублей остается актуальным, хотя драйверы роста несколько отсрочены", - полагают в инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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