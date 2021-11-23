Рубль может преодолеть отметку 75 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может преодолеть отметку 75 руб./$1 в ближайшее время на усилении геополитической напряженности, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Динамику российских активов в понедельник продолжила определять геополитическая повестка. Bloomberg опубликовал очередной материал по ситуации вокруг Украины - в нем сообщается, что США предоставили ЕС данные, которые показывают существенное наращивание войск РФ вблизи Украины. На фоне этой публикации курс USD/RUB в понедельник впервые с начала июля превышал 75 руб./$1, по итогам дня он вырос на 1,87% до 74,82 руб./$1. Во вторник курс USD/RUB снижается на 0,04% и находится около 74,79 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока сложно ожидать существенного укрепления рубля, более того, на усилении геополитической напряженности в ближайшее время курс USD/RUB может вновь вырасти выше 75 руб./$1. Впрочем, фактор налогового периода продолжает оказывать рублю поддержку, что может ограничить движение курса USD/RUB вверх", - пишут эксперты банка.

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