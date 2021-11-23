Текущие уровни рынка акций РФ - хорошие возможности для входа в позиции - Альфа-банк

Текущие уровни являются хорошими возможностями для входа в позиции на российском рынке акций, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Российский рынок акций демонстрирует признаки стабилизации после трехдневного падения, в результате которого индекс РТС обвалился почти на 9%. Мы ожидаем, что во вторник рынок будет восстанавливаться и считаем текущие уровни хорошей возможностью для входа. Усиливает оптимизм и тот факт, что ротация инвесторов из "циклических историй" в "акции роста" остановилась на фоне роста доходностей казначейских облигаций США после назначения Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС США. Мы ожидаем, что российские циклические компании будут в лидерах восстановления российского рынка на текущей неделе", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

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