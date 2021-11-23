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23 ноября 2021 года 11:45

Рынок акций РФ утром перешел к коррекции после обвала, индекс Мосбиржи протестировал на отскоке 3900п

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ после провала в начале торгов перешел к коррекционному отскоку за счет закрытия игроками коротких позиций на фоне стабилизации нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы РТС и МосБиржи после обновления минимумов с начала августа отыграли все потери и вышли в "плюс" во главе с бумагами "Русала" после рекомендаций "Норникеля" по размеру дивидендов ГМК за 9 месяцев.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3892,71 пункта (+0,5%, в начале торгов индекс падал ниже 3780 пунктов, далее максимум составил 3904,35 пункта), индекс РТС - 1638,76 пункта (+0,7%, утром индекс падал к 1585 пунктам); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар стоит 74,81 рубля (-0,01 рубля), в начале торгов курс превышал 75 руб./$1.

Подорожали акции UC Rusal (+3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Норникеля" (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Московской биржи" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1523,17 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, сообщила накануне компания. Общий размер выплат ГМК составит 232,84 млрд рублей (около $3,2 млрд), дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года.

"Полюс" в III квартале сократил EBITDA на 11% г/г, до $986 млн, что оказалось чуть лучше прогнозов.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), Ozon (MOEX: OZON) (-1,1%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, основным источником паники на рынке акций РФ выступили возросшие геополитические риски и возможное обострение военных действий на востоке Украины. При этом существенных причин для падения российского рынка, кроме усиливающегося информационного давления в СМИ, не отмечается.

Возможная коррекция нефтяных котировок в связи с высвобождением объемов из стратегических запасов США и части азиатских стран во многом уже учтена в ценах, которые продолжают оставаться чуть ниже $80 за баррель марки Brent. Однако ОПЕК+ вполне может под давлением США скорректировать в сторону повышения планы по увеличению добычи на ближайшем заседании картеля, которое состоится 2 декабря.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгов рынок акций не нашел достаточно поводов для выхода из зоны перепроданности ввиду сохранения прежних факторов геополитической напряженности и продолжения нисходящей динамики нефтяных котировок, однако затем произошел коррекционный отскок вверх. США ввели санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в реализации "Северного потока 2".

Для индексов МосБиржи и РТС целями среднесрочного снижения выступают уровни 3675 и 1575 пунктов соответственно, где проходят нижние полосы Боллинджера недельных графиков. Продажи были обеспечены внутренними рисками в виде сохранения геополитического напряжения и долговых проблем "Роснано", до появления ясности в отношении которых рынок может продолжать движение в зонах сильной перепроданности. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3800-3950 пунктов.

Тем временем, перспектива скоординированной реализации стратегических запасов нефти США и ряда стран Азии, по сообщениям СМИ, может стать реальностью уже во вторник. Новым фактором для рынка, однако, стали заявления ОПЕК+ о возможной приостановке повышения нефтедобычи при подобном сценарии, что сгладило бы понижательное давление на цены, считает Кожухова.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что участники рынка излишне нервно реагируют на геополитические риски, которые после западных и украинских публикаций СМИ приобретают все более реальные черты информационной войны, способной, при определенных обстоятельствах, перейти в горячую фазу. Если принять во внимание заявление заместителя совета безопасности России о возможном осуществлении украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций в отношении России, то вполне возможно, что, если такая провокация произойдет, или если вялотекущая перестрелка в Донбассе перерастет в активные боевые действия, Россия может перейти к осуществлению военного сценария (правда, все официальные российские лица опровергают такую возможность). Остается надеяться, что до этого дело не дойдет.

Ни выдвижение Джерома Пауэлла на второй срок главы ФРС, ни хорошая жилищная статистика в США (судя по объемам продаж, этот год будет лучшим за последние 15 лет) не удержали рынок акций в США от снижения. В Азии динамика индексов акций смешанная (китайский рынок подрос на фоне квартального отчета о денежной политике Народного банка Китая). Учитывая, что индекс МосБиржи после 2-дневного обвала вышел в зону перепроданности (если судить по RSI), появились некоторые условия для отскока, если только геополитика не задавит рынок совсем, считает эксперт.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, цены на нефть и промышленные металлы остаются под давлением, слабо снижаются фьючерсы на американские индексы. Рынки ожидают публикации предварительных индексов PMI по Европе и США за ноябрь, которые помогут скорректировать оценки ситуации с деловой активностью в условиях распространения коронавируса и повышенной инфляции.

Во вторник утром реализовались риски отката индекса МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов, но очевидная перепроданность рынка привела к дальнейшему отскоку на фоне стабилизации ситуации на товарных рынках.

Индексы в США накануне изменились на 0,1-1,3% после роста в начале торгов.

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, сообщил Белый дом в понедельник. При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года.

На фоне новостей выросли акции крупных американских банков и доходность US Treasuries.

Текущая неделя будет сокращенной: в четверг биржи США будут закрыты в связи с выходным по случаю Дня благодарения.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,3-0,9%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Участники рынка, похоже, с облегчением встретили новость о повторном выдвижении Пауэлла, пишет MarketWatch. Инвесторы внимательно следят за риторикой и действиями ФРС, ожидая узнать, решится ли американский ЦБ ускорить планы по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне ускорения инфляции.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены вернулись к снижению в ожидании возможного объявления о том, что США начнут продажи топлива из стратегических резервов, сообщает The Wall Street Journal.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $79,26 за баррель (-0,6% и +1% накануне), январская цена WTI - $76,07 за баррель (-0,9% и +1,1% в понедельник).

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США безотносительно того, будет ли она использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу. "В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу", - сказала она журналистам.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл в понедельник заявил, что страны ОПЕК+ будут придерживаться своих текущих планов по наращиванию добычи нефти, но не исключено, что эти планы поменяются в случае непредвиденных факторов, таких как высвобождение стратегических резервов или новых карантинов из-за пандемии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+20,2% и +9,9% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+19,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+8,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,6%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,9%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 53,46 млрд рублей (из них 15,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,81 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,52 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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