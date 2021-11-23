Рубль перешел в фазу коррекции - Росбанк

Рубль перешел в фазу коррекции, оставив фундаментальные и потоковые факторы на втором плане, говорится в комментарии Росбанка.

"Рубль перешел в фазу коррекции, оставив фундаментальные и потоковые факторы - налоговые и дивидендные выплаты - на втором плане. Информационный фон при этом остается весьма напряженным в контексте того, что США продолжают публиковать различные отчеты и комментарии о нагнетании обстановки на востоке Украины. Пара доллар-рубль к концу торговой сессии в понедельник достигла отметки 75 руб./$1, что уже значительно выше трендовых уровней "сопротивления" (73,5 руб./$1 - 200-дневное скользящее среднее) и может провоцировать резкую волатильность. Мы считаем текущие уровни завышенными, однако для нормализации обстановки требуется позитивный новостной поток, и здесь сообщений о подготовке саммита между США и Россией в конце декабря явно недостаточно", - пишут эксперты банка.

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