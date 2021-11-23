Цена алюминия пока сохраняет потенциал роста - "Альфа-Капитал"

Цена алюминия пока сохраняет потенциал роста за счет возможного сокращения предложения металла, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.

"Котировки алюминия вернулись в район $2700 за тонну, что, по всей видимости, попадает в устойчивый диапазон цен. Из-за резкого роста стоимости электроэнергии в Европе многие производства алюминия становятся нерентабельными даже при ценах в районе $3000 за тонну, поэтому в цене металла продолжает сохраняться потенциал роста за счет возможного сокращения его предложения", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.