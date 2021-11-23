"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций "МТС" до 350 руб. за штуку, сохраняя в портфеле бумаги компании ради дивидендов, отмечается в обзоре инвесткомпании.

Выручка компании за III кв. 2021г выросла на 8,4% по сравнению с III кв. 2020г - до 138,2 млрд руб. на фоне роста потребления трафика и услуг связи клиентами, увеличением потребления сервисов экосистемы, а также ростом продаж смартфонов и аксессуаров, говорится в обзоре.

Тем не менее, чистая прибыль "МТС" снизилась на 12,5% - до 16,5 млрд руб. Снижение показателя, по мнению аналитика Дмитрия Баженова, связано с ростом расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов из-за дополнительных инвестиций компании в развитие сети и новые направления бизнеса. Кроме этого, прибыль начали съедать затраты на финансирование и обслуживание долга из-за роста ставки рефинансирования ЦБ и повышения процентных ставок. Таким образом, чистый долг группы "МТС" на конец III кв. 2021г составил 396,7 млрд руб., что на 31% выше, чем годом ранее. Отношение чистого долга к OIBDA выросло с 1,4х в прошлом году до 1,8х.

"Учитывая ежегодные капитальные затраты "МТС" около 110 млрд руб., при выплате дивидендов и выкупе акций выше 90 млрд, компании придётся продолжать увеличивать долговую нагрузку. А учитывая рост процентных ставок, обслуживание долга будет съедать существенную часть прибыли. На фоне этого, мы понижаем целевой ориентир до 350 руб., но сохраняем акции в портфеле ради дивидендов. Проблема с ростом долга и его обслуживанием будет оказывать давление, но до тех пор, пока группа "МТС" не продаст Башенный бизнес и не выведет на IPO МТС Банк и другие активы группы", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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