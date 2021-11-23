Индекс Мосбиржи проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3800-3950п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 3800-3950 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник ушли в пике и опустились до минимумов с конца августа, по сути продвигаясь к целям среднесрочной коррекции 3675 пунктов и 1575 пунктов соответственно. Продажи были обеспечены внутренними рисками в виде сохранения геополитического напряжения и долговых проблем "Роснано", до появления ясности в отношении которых рынок может продолжать движение в зонах сильной перепроданности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3800-3950 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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